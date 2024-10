La palmese crolla in casa con la Vigor Lamezia per 3 a 0

La squadra di Fanello domina per 90 minuti. La palmese senza gioco ed idee fa una brutta figura tra le mura amiche



Gli undici di mister Zito, escono fortemente ridimensionati nel campionato d’eccellenza. Una sconfitta sonora tra le mura di casa, il risultato di 3 a 0 non lascia scampo a nessuna ipotesi. L’unico giocatore di mister Zito che si è salvato dal disastro, è stato il campioncino Guerrisi, un gran lottatore, per il resto il disastro ad iniziare dal portiere Marino. Grazie alla vittoria, mister Fanello salva la panchina. La vigor sulla carta ha una corazzata in grado di vincere il campionato. Ci vuole un lavoro di amalgama del mister per trovare la quadra giusta. In ogni caso la vigor Lamezia è la favorita per vincere il campionato.