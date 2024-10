La Pallavolo Metauria Main Italsoft splendida REALTÀ GIOIESE,” Meriterebbe una struttura più idonea”

DI CLEMENTE CORVO

La Pallavolo Metauria, main sponsor Italsoft, in Attività da più di 25 anni a Gioia Tauro, disputa con grande merito il Campionato di serie C, campionati under e mini volley.

La squadra Gioiese del Presidente Angelo Cannatà disputa il Campionato nell’ Impianto della palestra Comunale della scuola media “Tommaso Campanella”. La palestra anche se è l’ideale per l’attività che viene svolta, dovrebbe essere potenziata nell’accogliere non solo i genitori delle ragazze che giocano nella squadra di Pallavolo Metauria, ma che darebbe la possibilità a tante altre persone di Gioia Tauro di presenziare alle gare, in quanto oggi visto i limiti veramente limitatissimi di presenze non permette tali presenze.

Bisognerebbe mettere delle tribunette per dare la possibilità al pubblico di assistere agli incontri. L’amministrazione si è dimostrata

Disponibile , infatti si stanno accelerando le procedure per l’affidamento dell’impianto in gestione in modo da permettere alla società di intervenire sull’ordinario.

La società sta facendo un grosso sforzo per poter garantire il mantenimento della categoria, per questo motivo è in continua ricerca di nuovi sponsor .

Ma a proposito che fine ha fatto in Contrada Persicari il Palazzetto dello Sport dalle potenzialità enormi? Un centro Polisportivo all’avanguardia con tribune di quasi mille posti a sedere idoneo ad ospitare manifestazioni di rilievo Nazionale, gare di Volley, Basket, Calcio a 5, dotato di spazi Giochi per Bambini con zone Relax e Caffetteria.

Struttura capace di ospitare sia spettatori che atleti normodotati e con disabilità.

Il completamento di tale Palazzetto darebbe grande rilevanza allo sport Gioiese e permetterebbe a tante società di Gioia Tauro di evitare di praticare sport in impianti ” OBSOLETI “.

Siamo certi che questa nuova Amministrazione che già dai pochi mesi di insediamento, si sta adoperando costantemente sia nell’ordinario che nello straordinario, si adopererà nel breve spazio di tempo per completare i lavori e rendere funzionale il Palazzetto, che diventerebbe il fiore all’occhiello per lo sport non solo Gioiese ma di tutta la Piana.

Queste le splendide atlete GIOIESI che lottano costantemente insieme allo staff tecnico e dirigenziale per onorare e portare al trionfo la città di Gioia Tauro.

1 Pochì Donatella (capitano)

2 Rabgani Douaa

3 Tripodi Claudia

5 Bruno Elisa

6 Bruno Martina

8 Iannì Martina

9 Saltalamacchia Chiara

10 Bresciani Federica

11 Mileto Mariarita

12 De Caria Francesca

13 Romeo Elisa

14 Musumeci Giorgia

15 Bresciani Melissa

17 Nassi Giorgia

18 Katadat Rashaka

1’ Allenatore Celi Vincenzo

2’ Allenatore Pirrottina Carmelo

Presidente Cannatà AngeloFranco Giacomo

Panunzio Marta (all. under)

Cimato Daniela

Cimato Deborah

Lombardo Marzia

Bruno Fabio

Romeo Massimo

Carlà Salvatore

Nassi Giorgia (all. minivolley)