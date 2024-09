La festa alza il ritmo! La Notte dei Ricercatori dell’università Magna Grecia di Catanzaro è pronta ad accogliere lo Studio54Live, con anche un gran finale Anni 90, già nell’aria da alcuni giorni! Sul palco dell’evento, fra 48 ore, il finale sarà tutto con alcuni dei più forti protagonisti del decennio più ritmato della storia, per la prima volta tutti insieme e tutti dal vivo. Datura, Lady Violet, Neja, Regina… lo Studio54Live alzerà il ritmo, in un finale senza precedenti. Da cantare e da ballare, con hit indimenticabili come Day by Day, Will be one, The Game, Beautifull World, e decine di altre ancora, da anni riempipista nelle discoteche, ma ora interpretate dal vivo.

Il finale Anni 90 sarà però solo la conclusione della grande festa-spettacolo che da 25 anni Studio54network porta nelle principali piazze del SudItalia. Importante l’allestimento, con decine di metri Ledwall, regie radiotelevisive, mega strutture tecniche. La festa partirà già dalla 20, con i conduttori della radio, e tanti attesissimi ospiti. tantyi ed attesi gli altri ospiti, come Martina da Amici 2024, come Niveo, per la prima volta in Calabria, e poi Albe, anche lui finalista della precedente edizione di Amici, e in testa alle classifiche estive 2024 con “Tornami addosso”, Aka7even supersuonato con brani come Toca e Notte Fonda , i bravissimi Carboidrati, in top ten con Calabrifornia, e altri che si aggiungeranno. Tra gli ospiti, a conferma delle motivazioni del progetto, Totò 22, talentuoso rapper proveniente da carcero minorile catanzarese, autore di brani già premiati in Italia.

Appuntamento, venerdi 27 settembre, nel piazzale centrale dell’UMG, dove già dal pomeriggio l’università sarà pronta ad accogliere i visitatori, potendo assistere anche alle prove. L’evento sarà centrale nell’edizione 2024 SuperScienceMe, la Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori, quest’anno nel claim SuperScienceMe – Research is your Elevation, per rafforzare il rapporto scienza – società, ricercatori – cittadini, ricerca – grande pubblico, nel segno del suo fondamentale tratto distintivo che è l’inclusione.