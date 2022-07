La sera del 24 luglio si è tenuta la manifestazione “La Notte bianca della Biodiversità” presso il Rifugio Forestale di Marrappà sito in Gambarie d’Aspromonte.

Alle ore 19:00, come da programma, il Comandante del Reparto, Ten. Col. Giuseppe MICALIZZI ha dato il benvenuto ai partecipanti spiegando il senso della manifestazione ed illustrando le tematiche che sono state trattate nel corso della serata.

Alle ore 19:30 si è tenuta l’inaugurazione della scultura lignea denominata “Serena Elfa dei Boschi”, donata dal maestro Giuliano Fazzari e realizzata con il legno di un abete caduto nel Rifugio Marrappà. Nell’occasione il Maestro Fazzari ha consegnato al Comandante del Reparto una busta sigillata contenente il certificato di autenticità e la valutazione economica dell’opera.

Alle ore 20:00, nella saletta riunioni, la Prof.ssa Angela MISIANO, Direttrice del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, ha trattato il tema delle costellazioni.

A seguire l’intervento della delegata C.A.I. di Reggio Calabria Dott.ssa Geanina Cosma sulle iniziative montane aperte ad ogni fascia d’età.

Ha concluso la Dott.ssa Elvira Castiglione, entomologa dell’Associazione “Emozione Natura”, che ha illustrato lo straordinario fenomeno fluorescente delle lucciole.

La Manifestazione ha registrato una grande partecipazione di cittadini ed appassionati della natura, in totale circa 200 persone con numerosi bambini, i quali hanno effettuato una escursione lungo il sentiero delle Lucciole, osservato le stelle e i pianeti attraverso il telescopio astronomico messo a disposizione dal Planetario Pythagoras e gli insetti nelle cassette entomologiche a cura della dell’associazione “Emozione Natura”.

L’evento si è concluso alle 23:00.