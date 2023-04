“Sosteniamo con piena convinzione la coerente e dignitosa azione politica del consigliere comunale Silvio Ranieri e dell’ormai assessore, Gianfranco Bria, i quali hanno abbandonato la maggioranza del Sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, non condividendo una linea amministrativa ormai pesantemente deviata dal percorso originario”. Non tarda ad arrivare la vicinanza dell’associazione “La Migliore Calabria”, in una nota stampa, verso i propri membri e riferimenti del comune della Provincia di Cosenza. La realtà politica vicina alla posizioni di Graziano Di Natale, afferma infatti: “Ancora una volta dimostriamo di fare politica solo per passione, e non per occupare poltrone e postazioni di potere. Silvio e Gianfranco sono due riferimenti importanti per noi, ma – prosegue la nota – si sono rivelati amministratori saggi, onesti e di spessore. La loro fuoriuscita dalla maggioranza certifica il fallimento politico del Sindaco, che continua a perdere pezzi e ha numeri risicati in consiglio comunale”. La realtà politica della provincia di Cosenza conclude: “Stiamo con Gianfranco Bria e Silvio Ranieri, ai quali offriremo sostegno vero. È arrivato il momento di voltare pagina a Montalto Uffugo”.