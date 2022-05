Tutto pronto per la partecipazione della Città Metropolitana a Olio Capitale, la più importante manifestazione fieristica dedicata interamente all’olio extravergine di oliva, che si svolgerà a Trieste dal 13 al 15 maggio.

Sono nove le aziende del territorio coinvolte, che potranno presentare la propria offerta in un contesto altamente specializzato e con un ampio potenziale di crescita. Le prospettive alla base della scelta della Città Metropolitana di essere presenti ad Olio Capitale riguardano non solo il sostegno alle imprese del territorio e al settore agro-alimentare, ma anche la possibilità di incentivare un mercato turistico di nicchia, che da diversi anni presenta una costante crescita di interesse da parte dei potenziali visitatori.

Il percorso di supporto al mondo dell’olio è già consolidato con l’adesione dell’Ente, unica Città Metropolitana italiana, all’Associazione della Città dell’Olio. Negli scorsi mesi sono state accolte le proposte dell’Associazione per realizzare sul territorio attività ed iniziative che sostengono questo mercato e gettano le basi per sfruttarne le potenzialità anche in ambito turistico. La partecipazione ad Olio Capitale consentirà di rafforzare le attività svolte sul territorio e orientarle al raggiungimento di circuiti nazionali ed internazionali sia nell’ambito della commercializzazione dei prodotti che nel settore del turismo esperienziale.

La conferenza “Patrimonio millenario di cultura al centro del Mediterraneo. L’olio tra storia e opportunità per il futuro nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”, prevista per il 14 maggio alle ore 14,30 sarà occasione per raccontare il territorio attraverso uno dei simboli della sua storia millenaria. All’ombra degli ulivi la civiltà mediterranea ha raggiunto il suo massimo splendore nel periodo della Magna Grecia, che quest’anno viene ricordato e celebrato in occasione del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

“Supportiamo ancora una volta le aziende del territorio in un percorso di crescita e di apertura di nuovi mercati anche internazionali – ha commentato il Sindaco facente funzione Carmelo Versace che sarà presente ad Olio Capitale – riteniamo che le nostre aziende siano pronte ad approcciarsi a nuove sfide coniugando alle attività tradizionali, inedite possibilità di crescita aziendale. L’olio rappresenta, per la Metrocity, un intreccio di storia, cultura e sviluppo sociale. Ripartendo dalle radici, cogliamo le opportunità per il futuro, attraverso ciò che questo immenso patrimonio può ancora offrire. L’offerta turistica integrata tra esperienza e cultura, tra olioturismo e turismo culturale ha un elevatissimo potenziale di sviluppo. Le nostre aziende sono pronte ad aprirsi all’accoglienza e a nuovi mercati e l’ Istituzione le affianca, lavorando alla rete tra i vari settori economici e favorendo una comune riscoperta dell’identità, dalla consapevolezza del passato alla maturità per affrontare sfide future. L’impegno dell’Amministrazione – ha concluso Versace – continua ad andare nella direzione del sostegno e supporto allo sviluppo socio-economico, orientandolo ad una reale sostenibilità, attraverso percorsi di internazionalizzazione e di inserimento in circuiti nazionali e internazionali, che garantiscano elevati standard di affidabilità”.