Di GiLar

“Se resterai in silenzio non ti tocco… e soffia ancora il vento di Scirocco…e copre il cielo il vento di Scirocco”, quel “vento di Scirocco” è stato il soffio delle note di Barreca che ieri sera in quel “cielo stellato” di Terranova Sappo Minulio ha estasiato e incantato il numeroso pubblico per oltre due ore di concerto.

Una performance di alto livello quella del cantautore taurianovese che si ripete ad ogni appuntamento dove le sue doti artistiche disegnano onde di magia paura con quel gioco di parole, tra saggezza, mistero e sentimenti veri, reali.

Barreca è un bravo e giovane cantautore che si sta facendo strada da solo con i suoi bravi musicisti e quello che colpisce è quella faccia da buono, pulita che conquista il pubblico ad ogni sorriso, in ogni gesto che nel gioco delle parole nella sua musica, ci trasporta in un proscenio di emozioni.

La serata di Barreca a Terranova Sappo Minulio, in quella splendida cornice di un borgo che consente ogni iniziativa culturale fatta di idee, pensieri e memoria, è stata offerta dalla Città Metropolitana. E in quel Comune dove una brava e giovane Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ettore Tigani, con mille fatiche sta portando la città di Terranova tra le mete più culturalmente interessanti della Piana di Gioia Tauro.

L’evento di Barreca si è tenuto in una splendida location, in un luogo dove la storia si unisce alla cultura e in quell’unico afflato la memoria bussa sempre alla porta, qual è il Palazzo Gazzana sito nella Piazza di Largo Trinità.

L’evento è stato fortemente voluto e organizzato nei suoi minimi particolari, e i risultati ieri sera si sono visti tutti, dall’Assessore alla Cultura di Terranova Sappo Minulio, Laura Albanese che si avvalsa della fattiva e stretta collaborazione della Consigliera Comunale Carmen Larosa. Ed è stato proprio l’Assessore alla Cultura Laura Albanese, a volere fortemente che la band di Barreca si esibisse al Palazzo Gazzana. Una scelta bej definita, disegnata nei suoi minimi particolari, in quella magia tra spazio e note musicali, dove si entra in un’altra vita, in un altro tempo tra le melodie degli infiniti.