“Accogliamo con soddisfazione ed entusiasmo la decisione del consigliere delegato Michele Conia di collaborare ufficialmente con la maggioranza metropolitana. La sua esperienza e le sue capacità, il bagaglio politico e la passione che ha sempre caratterizzato il suo percorso al servizio della comunità, saranno certamente un valore aggiunto per la nostra maggioranza, che da oggi si arricchisce di un nuovo importante pilastro”. Cosi in una nota i consiglieri di maggioranza della Città Metropolitana di Reggio Calabria commentano l’annuncio da parte del Consigliere delegato Michele Conia di collaborare ufficialmente con la compagine alla guida di Palazzo Corrado Alvaro.

“Il nostro benvenuto dunque al Consigliere delegato Conia con il quale da tempo intercorre una proficua interlocuzione in termini politici ed amministrativi, che ha già prodotto importanti risultati, soprattutto su un territorio strategico come quello della Piana di Gioia Tauro, sul quale la Città Metropolitana ha inteso in questi anni produrre una serie di investimenti strategici, lavorando in maniera determinata per difendere un territorio fortemente penalizzato sul piano ambientale negli ultimi decenni”.

“La presenza di Conia costituisce quindi un nuovo punto di riferimento per quel territorio, un’antenna territoriale che consentirà alla Città Metropolitana una maggiore presenza istituzionale su quell’area omogenea, in linea con gli intendimenti determinati nelle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà che la maggioranza oggi guidata dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace sta portando avanti. Le deleghe assegnate a Conia rispondono inoltre alle capacità e all’esperienza che il Consigliere potrà mettere a disposizione della maggioranza, collaborando con i colleghi per un più efficace indirizzo nell’attività amministrativa che la Città Metropolitana sta percorrendo in alcuni settori strategici come quelli dei Beni Confiscati, delle Politiche Giovanili, Politiche dell’immigrazione e della Pace, tutela delle periferie, trasparenza e anticorruzione. In questo senso la nuova collaborazione con Conia costituisce una garanzia di impegno nei confronti dell’intera comunità metropolitana ed un rinnovato impulso all’azione politica dell’intera maggioranza”.