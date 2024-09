La lista FUTURA si candida alle elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Reggio Calabria mettendo in campo una squadra in parte già rodata, ma che, nel contempo, presenta una forte spinta innovativa annoverando, tra le sue fila, ben il 65% (21 su 32 complessivi) di Colleghi che si candidano per la prima volta.

La lista è composta per il 47% da donne, ben 15 donne su 32 candidati. Per la prima volta viene introdotta, e solo dalla lista FUTURA, la Commissione d’Albo per Infermieri Pediatrici, proprio al fine di dare voce e spazio ai tanti Colleghi che operano in questo delicatissimo settore.

Per la prima volta l’intero Territorio è compiutamente rappresentato, 11 candidati su 32 (34%) sono della Provincia, cosa che consentirà a questi Colleghi, una volta eletti, di portare all’attenzione dell’Ordine le istanze dei Colleghi che operano nelle zone più periferiche e dei cittadini che ivi risiedono.

Nell’intera lista FUTURA (Consiglio Direttivo, Commissioni d’Albo e Collegio dei Revisori dei Conti) sono candidati 16 Infermieri Coordinatori (ex Caposala) di cui due pensionati in rappresentanza di questa fascia di iscritti che risulta sempre più nutrita (fra l’altro, ambedue di grande esperienza perché ex Presidenti del medesimo Ordine), 4 Infermieri Docenti Universitari a Contratto presso le Università (Magna Græcia e Mediterranea – Interateneo), 2 ex Amministratori Pubblici, il Segretario Provinciale di uno dei più importanti Sindacati nazionali ed un Segretario Regionale, nonché membro del Direttivo nazionale, del maggiore Sindacato di Categoria. Completano la lista numerosi Colleghi, in prevalenza giovani, vera spina dorsale del sistema sanitario, impegnati, quotidianamente, nel duro lavoro di corsie in strutture sanitarie pubbliche e private del nostro Territorio.

Questa combinazione di varie esperienze e sensibilità, coniugano RINNOVAMENTO, COMPETENZA ed AFFIDABILITÀ, che consentirà alle donne e agli uomini della nostra compagine, una volta eletti, di affrontare, con gli strumenti idonei allo scopo, le sfide che una Professione come la nostra, sempre più in difficoltà e sempre più minacciata, si troverà davanti nei prossimi anni: pensiamo al demansionamento dei Colleghi che operano in condizioni sempre più disagiate e con turni massacranti, alle insidie che, proprio in questi giorni, giungono alla Professione da nuove figure ibride come l’Assistente Infermiere, alla costante decrescita delle richieste di iscrizione ai nostri Corsi di Laurea, ed infine, alla piaga delle aggressioni ed all’inadeguatezza dei nostri stipendi.

Tutto questo siamo noi! La lista alla quale, potrà esprimersi la propria preferenza, a cura di tutti gli iscritti all’OPI di Reggio Calabria, scrivendo semplicemente FUTURA nello spazio apposito di tutte le schede elettorali.

Ricordiamo che la competizione elettorale si terrà nei seguenti giorni: dal 14 al 17 settembre 2024 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (ininterrottamente) presso la sede dell’OPI di Reggio Calabria sita in via Friuli, 19 a Reggio Calabria.

La referente della Lista FUTURA

Domenica Angela Barba