La Lazio di mister Assumma vince il campionato u14 pro. Prestigioso risultato considerando l’alto valore degli avversari. Imponendo un gioco propositivo riesce inoltre ad ottenere sia il miglior attacco (ben 10 gol in più rispetto alla seconda) e la miglior difesa (8 gol in meno subiti) dati di fatto che attestano l’importante lavoro svolto dai ragazzi. Ci tengo a sottolineare che non era affatto semplice raggiungere tale risultato al mio primo anno a Roma, piazza difficilissima è parecchio esigente per questo sono ancora più soddisfatto.