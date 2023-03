Campionato Terza Categoria Girone F s.s. 2022/2023

13^ Giornata

Jonica Siderno – Drosi 5-1

Marcatori: 20′ A. Pasqualino (JS), 30′ Stefano (JS), 47′ A. Commisso (JS), 62′ G. Costa (JS), 75′ S. Galluzzo (JS), 85′ Laversa su rig. (D).

La Jonica Siderno 1980 suona la nona sinfonia, è oramai a giochi quasi fatti, si ritroverà insieme al San Ferdinando,a battersi per il primato nello scontro diretto fra un paio di settimane. La Jonica Siderno disputa la sua partita casalinga al comunale di Gioiosa Superiore, abbracciando le problematiche sportive che ad oggi sono presenti sul Raciti. Jonica che oramai priva di capitan Fuda, si ritrova a battagliare col Drosi senza l’esterno Rocco Pasqualino, che dà forfait per problemi muscolari. Fascia sul braccio di G. Costa, pronti e via la Jonica si ambienta subito con il terreno di gioco e a sprazzi si vede anche un ottimo gioco, che niente a che vedere con la terza categoria. Al 20′ del primo tempo apre le marcature il capocannoniere del torneo Andrea Pasqualino, e alla mezz’ora Luigi Stefano altro gioiellino di casa fa il 2a0. Secondo tempo inizia sempre sotto i colpi della Jonica che attacca e trova il goal lampo con Antonio Commisso, raggiungendo il compagno di squadra Pasqualino in vetta alla classifica marcatori e chiude al 17′ del secondo tempo la pratica, con il primo goal stagionale di G. Costa. Alla mezz’ora del secondo tempo, il gioiosano S. Galluzzo fa gli onori di casa trovando la quinta marcatura. Le azioni d’attacco del Drosi si contano in un palmo di mano, ma in una delle poche avanzate offensive, trova la Jonica sbilanciata e sguarnita la difesa, trova un rigore poi trasformato. 5a1 il risultato finale e appuntamento per la Jonica Siderno domenica prossima a Bagaladi.

Arbitro: C. Pelle di Locri.

Jonica Siderno: Gullaci G., Correale, Archinà, G. Costa (C), Fuda V., Saccà, Pasqualino A., Loccisano, Commisso A., Stefano, Prochilo. A disp: Russo, Raso A., Filippone, Carabetta D., Galluzzo S., Commisso M., Fuda A. Allenatori: T. Costa – R. Raso.