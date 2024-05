Il 6 maggio 2024, presso la Caserma “F. Pirillo” di Crotone, sede del Comando Provinciale e della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, rinnovando l’appuntamento dedicato alla campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue, sono state ospitate due autoemoteche dell’AVIS della città pitagorica.

L’evento, fortemente incentivato dal Comandante Provinciale, anche nel solco del protocollo d’intesa stipulato dal Comando Regionale Calabria con l’Associazione Volontari Sangue Regionale Calabria, ha registrato una grande partecipazione da parte delle Fiamme Gialle in servizio, consentendo di raccogliere 27 sacche di sangue.

Un gesto, quello del donare, che è impegno morale ancor prima che dovere civico, fortemente sentito dai militari della Guardia di Finanza, i quali continuano a distinguersi per il grande altruismo e la profonda sensibilità, nel donare un sorriso a chi soffre, nel dare sollievo a quanti legano la propria sopravvivenza alla disponibilità di sangue, alleviando in questo modo le sofferenze loro e dei loro familiari. Un atto di generosità e solidarietà!

I responsabili dell’A.V.I.S., nel manifestare soddisfazione e profonda riconoscenza, hanno ringraziato il personale del Corpo per la sensibilità dimostrata in tutte le occasioni di raccolta.