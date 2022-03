Domani la Gioiese disputerà contro la Rombiolese alle ore 14, 30, presso lo Stadio Polivalente Pasquale Stanganelli, un’altra gara determinante per la vetta della classifica. Anche questa sarà una gara molto importante è delicata uno scontro tra la vetta e la coda della classifica. Sono proprio queste le partite delicate, che bisogna affrontarle con la massima concentrazione. Intervistato il Co – Presidente della Gioiese, si è così espresso: ” Domani, disputeremo un’altra partita fondamentale per la vetta della classifica, contro la Rombiolese, società che stà lottando per la salvezza. I ragazzi stanno preparando con la massima concentrazione questa gara, in quanto giocare con una squadra che si trova in zona play – out, non significa che giocheremo con una squadra con poche forze tecniche, in quanto sappiamo benissimo che contro la Gioiese ognuno si impegna e Amplifica le proprie forze.

Sarà una partita per noi importante perché ogni partita ormai per la Gioiese é determinante.

Continueremo insomma per come abbiamo fatto fino ad oggi , nel rispettare soprattutto chi ci ha sempre rispettato.

Fino ad oggi noi siamo stati consapevolmente bonari con chi ci ha mancato di rispetto.

Da questo momento in poi mi rendo conto che questa carta non può essere più utilizzata, perché in casa propria ognuno si difende con gli artigli, noi invece non l’abbiamo mai fatto, gli artigli li abbiamo sempre deposti all’interno delle tasche e questo non ci ha portato ad ottenere dei grossi vantaggi

Quindi è bene che tutte le società sappiano, che, chi rispetta la Gioiese, sarà rispettato, perché da questo momento in poi noi ci comporteremo esattamente come loro fanno a casa loro. È inutile dopo aver generato dei torti, andare a trovare giustificazioni semi giustificazioni e quant’altro, perché ripeto ognuno sa quello che ha fatto sia in casa che fuori casa.

Noi tra l’altro faremo di tutto per vincere questo campionato perché così è nata la mia Presidenza e così deve finire questa stagione. La Gioiese non può rimanere in Promozione, perché merita ben altre categorie. La determinazione, il nostro impegno saranno le armi importanti per cercare di vincere tutte le altre partite che rimangono fino alla fine del campionato. Ovviamente la partita cruciale sarà quella di sabato 19 contro il Brancaleone, dove gli ultras stanno preparando un autobus e dove la nostra dirigenza sarà al completo. I ragazzi sono molto motivati, perché ripeto La Gioiese vuole vincere il campionato “.

Per dovere di cronaca evidenziamo che subito dopo la gara, la squadra della Gioiese al gran completo sarà ospite dello spettacolo Circense di Greca Orfei!