DI CLEMENTE CORVO

Con la vittoria della supercoppa della Regione, ottenuta domenica scorsa dalla Gioiese,la stessa chiude la stagione 2022/2023 nel migliore dei modi.Tutto quello che c’era da vincere in Calabria è stato portato nella bacheca viola, un tris di successi storici. Coppa italia dilettanti, vittoria del campionato d’eccellenza e per ultimo la super coppa della regione.

Nella prima partita il PraiaTortora ha battuto agevolmente 3-1 la Vigor Lamezia, nella seconda partita la Gioiese si è imposta sulla Vigor 1-0 controllando la partita abbastanza agevolmente. Nell’ultimo incontro la squadra viola si è imposta per 4-3 ai calci di rigore, dopo che i 45 minuti regolamentari erano finiti 0-0. Incontro molto combattuto anche se la squadra della piana ha sprecato qualche occasione da gol di troppo.

Decisivo Salvatore Palumbo, inserito dal mister proprio per i calci di rigore, scelta azzeccatissima, il quale para 2 rigori permettendo alla Gioiese di alzare il suo terzo trofeo.

Questa società, lo staff tecnico ed i calciatori entrano nella storia sportiva calabrese.

La giornata era iniziata nel migliore dei modi con l’arrivo al Cesare Giordano dei componenti della storica Gioiese 1982/1983 che guidata dal Prof. Franco Scoglio vinsero il campionato di quarta serie e ottennero la storica promozione in serie C.

Prima della partita gli stessi sono stati presentati al numeroso pubblico, indossando la maglia viola donatagli dai dirigenti della Gioiese. Gli stessi sono stati calorosamente salutati ed osannati dai tanti tifosi presenti.

La società ha voluto donare una targa ricordo al Mister Graziano Nocera per le 237 panchine alla guida della prima squadra e per i successi ottenuti nelle ultime stagioni in segno di riconoscenza. Si chiude così una stagione straordinaria per tutta la citta’, certamente meglio di così non si poteva fare.