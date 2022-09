DI CLEMENTE CORVO

Si è disputata ieri presso lo stadio di Cittanova Morreale Proto, la prima gara interna della neo promossa Gioiese 1918 contro Reggio Mediterraneo, seconda giornata, gara valevole per il campionato di Eccellenza Calabrese.

La gara vinta dalla squadra ospite, per 2-0, disputatasi per l’appunto a Cittanova, in quanto lo stadio Pasquale Stanganelli non è ancora agibile, dopo la semina del manto erboso.

Un primo tempo nel quale si è vista una prevalenza di gioco da parte della squadra Reggina, mentre un secondo tempo di tutt’altro genere, dove la neo promossa Gioiese ha giocato con molta più determinazione, producendo diverse azioni da rete neutralizzate in maniera veramente eccezionale dal portiere Morabito.

Peccato che la gara sia stata condizionata notevolmente dalla Terna arbitrale, sia dall’arbitro signor Ramundo di Paola che in tre circostanze ha negato il calcio di rigore alla Gioiese.

Anzi in una circostanza dopo averlo decretato per un netto fallo di mano in aria, su calcio d’angolo da parte dei difensori della Reggio Mediterraneo, dopo essere stato richiamato dalla sua assistente Signora Lavarra di Cosenza lo Annulla, in quanto la stessa aveva visto che il fallo di mano non era stato compiuto dal difensore della squadra Reggina ma bensì dall’attacante Gioiese. Incredibile ma vero, in una stessa azione l’arbitro che si trova a pochi metri dall’ azione e che giustamente aveva visto il calcio di rigore viene chiamato dalla sua assistente che vede un qualcosa completamente opposto da quello che lui aveva visto. Un qualcosa di suo lo ha messo anche l’altro assistente signor Gigliotti di Cosenza che non Ravvisa un fuorigioco durante la seconda rete della squadra Reggina

Arbitrare una partita di calcio a prescindere da qualsiasi categoria é un qualcosa di molto delicato, molto importante, dove l ‘ imparzialità dovrebbe essere elemento predominante, in quanto le varie società investono capitali, fanno tanti sacrifici e devono essere giustamente tutelate.

L’ operato dell’intera terna di domenica scorsa è stata veramente un’offesa per tutta una città.

È giusto che la società della Gioiese si faccia sentire presso gli organi competenti.

A tal proposito abbiamo chiesto al Direttore Amministrativo della Gioiese Rocky Tilotta, una sua considerazione sulla gara di domenica scorsa.

” La gara ci h addetto è stata bella e vivace per quanto riguarda la partita,

La Reggio Mediterranea ha dimostrato di essere una squadra di valore, lo dimostrano i risultati ottenuti nelle ultime stagioni, mentre noi siamo stati sicuramente alla loro altezza, nonostante squalifiche ed infortuni e abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti anche se siamo una neo promossa.

Le squadre si sono affrontate cercando di imporre il loro gioco e gli episodi sono stati determinanti, un gol su calcio d’angolo ed il secondo gol in contropiede “dubbio” hanno deciso la gara. Posso tranquillamente dire bene il primo tempo loro, meglio il secondo tempo noi, il loro portiere fenomenale, complimenti a lui, decisivo”.

Allo stesso abbiamo chiesto una sua considerazione per quanto riguarda la terna arbitrale

“Sulla terna arbitrale purtroppo devo dire che provo una grossa delusione, siamo solo alla seconda giornata di campionato e già abbiamo molto da recriminare.

Tanti sacrifici per costruire una squadra competitiva, lo staff tecnico ed i ragazzi lavorano duramente in settimana, e poi arrivi a giocare la domenica per mettere in campo il risultato del lavoro fatto e ti trovi a dover giocare in 11 contro 14!

Non è possibile continuare così, mi chiedo sono scarsi o sono in mala fede?

Un rigore dato dall’arbitro a 5 metri dall’azione in questione e poi non assegnato per l’intervento della guardalinee che si trovava a 30 metri di distanza.

Altri 2 rigori per fallo da ultimo uomo su Pesce con cartellino rosso per il difensore, che si disenteressa della palla e butta giù il nostro attaccante e l’arbitro che indica di continuare, ripeto terna di un livello veramente basso, non possono arbitrare queste gare, non sono in grado”. Per quanto riguarda l’azione sul secondo gol?

” Il loro secondo gol in contropiede, io ho la sensazione che l’attaccante fosse in fuorigioco, ma il guardalinee era in ritardo di 10 metri (ero in panchina e l’ho potuto vedere con i miei occhi) e non l’ha potuto segnalare”.

C’è Certamente amarezza dopo aver disputato una gara di questo livello ed essere stati decisamente penalizzati da una Terna arbitrale?

” Siamo molto amareggiati per il risultato ma da domani (martedì) tutti al lavoro per preparare la trasferta di Sersale del prossimo 24 settembre, sarà un’altra gara molto difficile e andiamo lì per provare a fare un risultato positivo.

Mi aspetto che venga designata una terna arbitrale all’altezza della situazione, che non influisca sul risultato e che permetta alle due squadre di giocarsela al meglio”.

A che punto sono i lavori per quanto riguarda lo stadio Pasquale Stanganelli ed il Cesare Giordano ?

” Per quanto riguarda la situazione stadio, aspettiamo tra oggi e domani l’omologazione da parte della LND del “Cesare Giordano”, invece per lo Stadio Polivalente “Pasquale Stanganelli” ci vorranno ancora 2 o 3 settimane prima che il terreno di gioco sia pronto.

Tutti noi, come i nostri numerosissimi tifosi che non ci fanno mai mancare il loro supporto, auspichiamo di poter giocare a “casa nostra” il prima possibile”.