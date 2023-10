DI CLEMENTE CORVO

Domenica scorsa la gara che la LFA REGGIO CALABRIA ha disputato al granillo, contro il licata, ha evidenziato che la squadra sta acquisendo una certa solidità in campo, una compattezza tra i reparti ed uno schema di gioco ben delineato. Veramente complimenti a Mister Bruno Trocini per il gioco che sta impartendo a questa squadra, capace di gestire in fase di gioco vari moduli, adattandosi agli avversari ai risultati alla gestione degli Infortuni e alle sostituzioni.

In queste prime partite di campionato Si è notato che anche nello spazio brevissimo di tempo, dove praticamente gran parte degli atleti validi erano sotto contratto, dove le squadre avevano completato gli organici e anche la preparazione precampionato, si é notato il grande lavoro del direttore sportivo Maurizio Pellegrino, del direttore dell’area tecnica Giuseppe Bonanno, i quali sono riusciti a tesserare dei giovani under, “struttura portante per questo campionato” , di grandissimo valore.

Sono dei giocatori con i quali sicuramente si potranno fare delle plusvalenze.

Da evidenziare i giocatori over, molti dei quali veterani della reggina, con a capo un grande uomo, Nino Barillà un capitano vero ed indiscusso di questa squadra, che grazie alle sue doti tecniche sta veramente facendo emergere il gioco della squadra.

Una nota particolare la merita il portiere Lfa Reggio Calabria, Manuel Martinez, finalmente la Reggina dopo tanti anni è riuscita a trovare un vero portiere, un portiere che oltre a salvare In diverse circostanze il risultato, dimostra grande sicurezza tra i pali, nelle uscite, capace di dare grande sicurezza al reparto arretrato. Questa società sta veramente creando una programmazione, un progetto ben definito anche per il futuro, basti pensare che gran parte dei tesserati Hanno dei contratti biennali. Certo in questo momento la squadra deve essere consolidata con ingaggio senza dubbio di un forte attaccante che riesca a concretizzare la gran mole di gioco prodotta, con l’innesto di altri over capaci di dare una mano a questo organico già molto valido.

Complimenti al direttore generale Antonino Ballarino per l ‘oculatezza nell’ inserire all’interno della società uomini di grande esperienza , di grande spessore, come lo storico medico sociale Dott. Pasquale Favasulli, Come all’addetto Stampa Giuseppe Praticò, all’addetto al club Manager l’altro Giuseppe Praticò figlio dell’ex presidente della Reggina Mimmo Praticò.

La presenza della famiglia Praticò all’interno di questa società è veramente un valore aggiunto di esperienza e di attaccamento ai colori amaranto.

” L’anno scorso, le decisioni prese dalla dirigenza hanno avuto un impatto significativo non solo sui tifosi di Reggio Calabria ma anche su quelli dell’intera PIANA e sulla città stessa. Nonostante la presenza di una figura di rilievo alla presidenza della reggina la situazione non è stata gestita nel miglior modo possibile”. Domenica prossima la Reggina giocherà un’altra partita molto importante per continuare a conquistare i punti per scalare la classifica.

Anche se l’avversario di turno la Gioiese sembrerebbe un ostacolo abbordabile, bisogna giocare sempre con la massima attenzione, perché queste sono partite che potrebbero creare tantissimi insidie.

Nel frattempo l’ ASD GIOIESE 1918 dopo l’esonero di Mister Caridi, ha affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Francesco Viola.

Un gradito ritorno per l’allenatore di Taurianova, che dopo nove anni ritorna appunto sulla panchina della GIOIESE, dopo aver fatto benissimo nel campionato 2013- 2014

In queste due settimane ci saranno da disputare anche degli incontri infrasettimanali per LFA REGGIO CALABRIA, incontri di notevole importanza per la classifica Dove bisogna raccogliere più punti possibili prima di arrivare al mercato di dicembre. L’importanza della tifoseria in questo momento particolare deve essere e sarà senz’altro il dodicesimo uomo in campo della squadra amaranto. Non è certamente facile per nessuno immedesimarsi in un campionato di Serie D dopo che nei mesi scorsi la Reggina disputava I play off di Serie A.

Ma ormai, Lasciando da parte il passato bisogna essere tutti uniti in modo da accellerare i tempi e cercare nell ‘ immediatezza il Salto di categoria che merita la squadra di Reggio Calabria.

La Gioiese 1918 comunica che, vista la persistente indisponibilità dello stadio ” Pasquale Stanganelli” di Gioia Tauro, la sede dell’incontro con la LFA REGGIO CALABRIA , valevole per l’ottava giornata del campionato di andata del campionato di Serie D in programma per domenica 15 ore 15:00 sarà lo stadio GR MACRÌ di LOCRI .

La richiesta inviata alla segreteria della LND di poter disputare l’incontro presso lo stadio “O. GRANILLO “, di RC, un impianto più capiente che avrebbe agevolato l’organizzazione dell’evento e dei posti da destinare ad entrambe le tifoserie non è stata accolta.. la PEC firmata dal segretario Mario De Angelis adduce la seguente motivazione: ” l’impianto individuato è quello in cui disputa le gare interne la società ospitata e pertanto non essendo consentito l’inversione di campo per le gare di CAMPIONATO, lo stesso Non può essere utilizzato per la gara in oggetto .”

La Gioiese 1918, ringrazia comunque l’assessore allo sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, il dottor. Nigero e la dottoressa Megale degli uffici dello Sport, per la grande disponibilità dimostrata

—