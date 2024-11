La scuola di formazione aziendale dell’ASP di Reggio Calabria ha ospitato a Taurianova un evento formativo ECM intitolato “La gestione multidisciplinare della malattia renale cronica: dalla pre-dialisi all’accesso vascolare”, una preziosa occasione di aggiornamento per i professionisti sanitari del territorio.

L’iniziativa, mirata a promuovere un approccio integrato alla gestione della malattia renale cronica (MRC), ha coinvolto i medici nefrologi dell’Ospedale di Locri e i chirurghi vascolari dell’Ospedale di Polistena, con il supporto attivo del Centro di Simulazione Medica Avanzata (CESIMA), diretto dal dottor Giovanni Calogero, affiancato dal dottor Carlo Putortì e dalla dottoressa Maria Megale.

L’evento è stato inaugurato dai dottori Anastasio Palmanova, direttore del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Polistena, e Placido Orlando, responsabile del reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Locri, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra specialità mediche per migliorare gli esiti clinici nei pazienti affetti da MRC.

Le sessioni del corso hanno visto l’intervento dei nefrologi Enrico Morano, Domenica Carrozza, Vincenzo Labbozzetta e Antonio Cardone, insieme ai chirurghi Valentina La Rosa e Sahily Gonzales Acosta, che hanno trattato temi cruciali come la gestione della fase pre-dialitica, il rallentamento della progressione della malattia e le tecniche chirurgiche per l’allestimento degli accessi vascolari.

Un contributo importante è stato offerto dalla dottoressa Raffaella Bisceglie, che ha presentato le tecniche di posizionamento dei cateteri venosi centrali (CVC) e ha guidato una sessione pratica dedicata, utilizzando manichini ed ecografi per simulare scenari reali. Questa attività è stata realizzata in collaborazione con il CESIMA per offrire ai partecipanti un’esperienza formativa completa.

Tra i temi affrontati, gli infermieri del reparto di Nefrologia di Locri hanno fornito un breve approfondimento sulle tecniche di venipuntura e la gestione dei CVC, contribuendo a delineare protocolli utili alla pratica clinica quotidiana.

L’evento ha dedicato grande attenzione anche ai dati epidemiologici e al loro impatto sulla pianificazione sanitaria, sottolineando la necessità di percorsi organizzativi chiari per la gestione della MRC. La condivisione di esperienze cliniche e casi pratici ha arricchito l’incontro, offrendo ai partecipanti spunti concreti per migliorare la qualità dell’assistenza.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto importante, consolidando l’impegno dell’ASP di Reggio Calabria nel promuovere una formazione sanitaria di eccellenza. La collaborazione tra le strutture ospedaliere di Locri e Polistena e il supporto del CESIMA hanno dimostrato quanto un approccio multidisciplinare e integrato sia essenziale per affrontare le sfide della malattia renale cronica.