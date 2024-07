Inaudita violenza ieri sera a Nocera Terinese nel Catanzarese, dove il noto proprietario di una casa vinicola calabrese, Gregorio Odoardi di 61 anni è stato investito e preso a sassate, l’uomo è stato poi trasportato in ospedale, il fatto è accaduto attorno alle 22.

Il 61enne si trovava all’interno della propria azienda agricola e secondo quanto riferito da carabinieri, all’improvviso il fratello a bordo di una Bmw avrebbe tentato di investirlo, ma fortunatamente ha evitato il peggio perché un dipendente dell’azienda l’ha spinto a terra, ma a quel punto un altro fratello della vittima ha iniziato a prenderlo sassate colpendolo alla testa. Dopo l’aggressione i due fratelli-aggressori si sono dati alla fuga.

La vittima tramite i suoi legali ha presentato denuncia ai carabinieri per l’aggressione.

Sembra che ci siano vecchie ruggini da tempo tra i fratelli per la contesa della proprietà agricola, sempre caratterizzata da litigi e denunce.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.