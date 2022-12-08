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TAURIANOVA (RC), GIOVEDÃ¬ 08 DICEMBRE 2022

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      Primo PianoReggio Calabria
       

      La Flai Cgil in una vigilia dell’immacolata all’insegna di diritti tutele e solidarietà sociale Contro lo sfruttamento, il caporalato e consegnando guanti da lavoro per i campi di raccolta

      La Flai Cgil in una vigilia dell’immacolata all’insegna di diritti tutele e solidarietà sociale Contro lo sfruttamento, il caporalato e consegnando guanti da lavoro per i campi di raccolta

      L’USCITA SOSTENUTA IN STRADA OGGI E’ STATA DEL TUTTO PARTICOLARE, POICHE’ ALLONTANANDOCI DAGLI SCHEMI CANONICI DELL’ORMAI CONSOLIDATO MODUS OPERANDI DEL SINDACATO DI STRADA MARCHIO DI FABBRICA FLAI , ABBIAMO VOLUTO PARCHEGGIARE IL FURGONE E SCENDERE A PIEDI IN DELLE STRADE PIU’ CHE PARTICOLARI OSSIA QUELLE DELLA FAMIGERATA TENDOPOLI DI SAN FERDINANDO DANDO UNO SPACCATO DELLA SITUAZIONE.
      DOPO LE TANTE ASSEMBLEE PRE-CONGRESSUALI CGIL, FATTE NELL’ARCO DEI MESI INVERNALI E CONOSCENDO FIN TROPPO BENE LA SITUAZIONE IN CUI VERSAVA LA BIDONEVILLE, OGGI VIGILIA DELL’IMMACOLATA ABBIAMO VOLUTO RITORNARCI FACENDO UN GIRO A PIEDI E CALCANDO LA MIRIADE DI VIUZZE E CONTRADE CHE SI SONO FORMATE ALL’INTERNO DELLA STESSA.
      QUI ABBIAMO POTUTO CONSTATARE CHE SI E’ RITORNATI ALL’ANTICO DOVE L’ANARCHIA E’ SOVRANA E DOVE LA QUOTIDIANITA’ MANCA DEI SERVIZI NECESSARI, IN PRIMIS ACQUA LUCE E LE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NON SI CAPISCE PROPRIO COSA SIANO.
      DISTRIBUENDO VOLANTINI COL NUMERO VERDE, FLAI CALABRIA, CONTRO LO SFRUTTAMENTO E IL CAPORALATO E CONSEGNANDO GUANTI DA LAVORO UTILISSIMI PER I CAMPI DI RACCOLTA, E NOZIONI NECESSARI PER CAPIRE QUALE SIA IL LAVORO GIUSTO, ASSIEME AL NOSTRO NUOVO COLLABORATORE VOLONTARIO, IL COMPAGNO FABIO COSTA, CI SIAMO PIU’ CHE CONVINTI CHE L’ACCOGLIENZA E’ TUTTA ALTRA COSA E CHE QUELLA STRUTTURA DIMENTICATA DA TUTTI E FUNZIONALE PER BRACCIA A BASSO COSTO A CAPORALI E SFRUTTATORI, NON HA SENSO DI ESISTERE COME A PIU’ RIPRESE ABBIAMO SEMPRE DENUNCIATO.
      QUESTA E’ UNA REALTA’ DRAMMATICA CHE VA AVANTI DA QUASI TRENT’ANNI DALLE BARACCHE, ALLE TENDE, ALLE RIVOLTE, AGLI INCENDI E DOVE CENTINAIA DI MIGRANTI SFRUTTATI IN AGRICOLTURA E AMMASSATI NEL DEGRADO NON TROVANO RISPOSTE CERTE E VERE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI.
      A DISTANZA DI UN ANNO DALL’ULTIMO INCENDIO E DAL PROCLAMO DELLA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA LA QUALE DISPONEVA LO SMANTELLAMENTO ED UNA COLLACAZIONE PIU’ SALUBRE E CONGRUA PER I LAVORATORI LI DOMICILIATI, APPARE EVIDENTE INVECE CHE ANCORA OGGI PER L’ENNESIMA VOLTA GLI ULTIMI NON SARANNO TRASFORMATI IN PRIMI.

      ROCCO BORGESE SEGRETARIO GENERALE FLAI CGIL GIOIA TAURO RC

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