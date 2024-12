Il 14 dicembre, la festa si arricchirà con un importante convegno dal titolo “Donare gli organi è atto di carità” ispirato alle parole di Papa Francesco. Organizzato dal personale sanitario dell’Ospedale di Taurianova e supportato da associazioni di volontariato come Reni e Salute e AIDO, il convegno vuole sensibilizzare il pubblico su un tema di grande rilevanza sociale.

di Pino Pardo Taurianova, 12 dicembre 2024

Quest’anno, la Festa di Santa Lucia a Taurianova si arricchisce di un significato unico, grazie alla presenza di ospiti prestigiosi e iniziative che intrecciano tradizione, fede e cultura. Un appuntamento imperdibile che celebra uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale, coinvolgendo fedeli e visitatori in una partecipazione intensa e gioiosa.

Il Programma della Festa: Tradizione e Novità

La festa si terrà il 12 e 13 dicembre, offrendo una varietà di eventi culturali e religiosi. Tra i momenti più attesi, spiccano l’accensione dell’albero di Natale, la benedizione del presepe tradizionale e della Fontana di Santa Lucia, simboli di speranza e devozione per la comunità.

Un Omaggio tra Danza e Melodia

Il clou della festa sarà il 13 dicembre alle ore 18:30, con un evento artistico intitolato “Un Omaggio a Santa Lucia: Tra Danza e Melodia”, che si terrà nella piazza della chiesa. Grazie all’impegno del comitato feste, la piazza è stata impreziosita da splendide luminarie, mentre, con il supporto dell’assessore Grimaldi, sarà allestito il palco per ospitare le esibizioni.

L’evento vedrà la partecipazione del soprano Cristina Alviano, dell’artista Noa Nizzardo, dei bambini dell’Azione Cattolica Ragazzi della parrocchia SS. Pietro e Paolo, e degli alunni della docente Raffaella Barresi. Inoltre, si esibiranno scuole di danza prestigiose come Ariadne, Freedance, Artedanza Calabria, Centro Danza “Il Discobolo”, Pentathlon Fitness, Bailando Club e Ferrique Ballet.

La direzione artistica è affidata a Fabiola Ciminello, mentre l’evento sarà presentato da Domenico Milani.

Fiera Storica e Sapori Tipici

Durante le due giornate, la storica fiera di Santa Lucia offrirà un’immersione nelle tradizioni locali, con la possibilità di gustare specialità tipiche come zeppole, caldarroste e i dolci tradizionali chiamati “Occhi di Santa Lucia”.

Momenti Religiosi di Grande Devozione

La celebrazione religiosa, presieduta da Don Cesare Di Leo, inizierà con il triduo , durante il quale ogni sera, alle ore 17:30, si terranno il Santo Rosario e la Santa Messa.

Il giorno della festa, 13 dicembre, dedicato a Santa Lucia Vergine e Martire, sarà scandito da:

• Sante Messe mattutine alle ore 7:30, 9:00 e 11:00

• Una breve processione di quartiere alle ore 16:00

• Una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Alberti, alle ore 17:30.

Un Sabato di Riflessione e Solidarietà

Il 14 dicembre, la festa si arricchirà con un importante convegno dal titolo “Donare gli organi è un atto di carità”, ispirato alle parole di Papa Francesco. Organizzato dal personale sanitario dell’Ospedale di Taurianova e supportato da associazioni di volontariato come Reni e Salute e AIDO, il convegno vuole sensibilizzare il pubblico su un tema di grande rilevanza sociale.

La giornata si concluderà con il Rosario, la Santa Messa e la reposizione dell’effige di Santa Lucia presso l’altare a lei dedicato.

Un Natale di Fede e Tradizione

Dal 24 dicembre al 1 gennaio, la Chiesa degli Artisti in Santa Lucia ospiterà una suggestiva mostra dedicata ai “Bambinelli Gesù”, offrendo l’occasione per vivere il periodo natalizio in un’atmosfera di spiritualità e tradizione.

Un evento da non perdere

Con la partecipazione di ospiti speciali, celebrazioni solenni e iniziative che fondono cultura e solidarietà, la Festa di Santa Lucia 2024 si preannuncia come un evento straordinario. Taurianova si prepara a vivere giorni intensi, in cui tradizione e innovazione si uniranno nel segno della devozione alla santa siracusana, lasciando un segno profondo nei cuori di tutti i partecipanti.

Pino Pardo