Edito da Edizioni Simone, il manuale “Concorso 587 Dirigenti scolastici – La prova scritta” è uno dei testi di riferimento per la preparazione alla procedura concorsuale che in questi mesi sta selezionando i DS che andranno in futuro ad integrare gli organici dei presidi delle scuole italiane. Tra i qualificati autori di questo prezioso volume anche una Dirigente scolastica del Reggino, la prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi-Alvaro” di Palmi nonché dell’Istituto Comprensivo Statale “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro. Il volume, a cura di Angelo Prontera, ha visto la collaborazione di numerosi professionisti di riferimento nel panorama nazionale in tema di normativa sul sistema educativo di istruzione, processi di programmazione, gestione e valutazione delle scuole, organizzazione degli ambienti di apprendimento e innovazione digitale, valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti, dei sistemi e dei processi scolastici. Un importante lavoro di sintesi normativa, didattica e gestionale che si è avvalso delle competenze e delle buone pratiche messe in campo dalla DS Nicolò nella conduzione degli istituti scolastici.