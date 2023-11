Il Consiglio dei ministri, riunitosi venerdì 3 novembre 2023 sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, relativamente a nomine e movimenti di prefetti,, ha deliberato tra l’altro – il movimento di prefetti che di seguito si riporta:

• ☻ dott. Massimo Mariani

da Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (RC), è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Palermo

•

• ☻ dott. ssa Clara Vaccaro nata a Messina il 23/08/1962

• Laurea in Giurisprudenza Università degli Roma – La Sapienza 1981-1986

• Scuola di specializzazione Università degli Studi Federico II – Napoli: specializzazione in diritto amministrativo 1991-1994

• da Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (RC)

•