Le classi 3 ^A e 3 ^ B della scuola secondaria di I grado del plesso di Saline Joniche dell’I.C. “Montebello J. – Motta San Giovanni” sono state invitate dal Dirigente scolastico Prof.re Avv. Vincenzo Zappia alla “Notte nazionale del Liceo Classico” presso l’I.I.S “Ten. Col. G. Familari” di Melito Porto Salvo.

Il tema scelto per questa giornata è stato: “La Donna, protagonista nella letteratura, nell’arte, nella musica”.

La Dirigente scolastica Prof.ssa Margherita Sergi ha accolto l’invito con entusiasmo e gli alunni, accompagnati dalle loro docenti di Lettere Prof.sse Zampaglione Tiziana e Rappoccio Francesca, sono stati felici di vivere un’esperienza a contatto con i compagni più grandi e sentirsi “liceali per una notte”.

In un clima gioioso e di grande partecipazione, tutti gli alunni hanno dato prova dei propri talenti teatrali, artistici e musicali, dimostrando competenza e maturità.

La classe 3 ^A ha messo in scena la storia di Ipazia di Alessandria, una matematica, astronoma e filosofa greca antica, vissuta approssimativamente tra il tra il 355 e il 370 d.C. Donna degna di essere ricordata che si pone tra classicità e scienza, esempio di indipendenza e libertà di pensiero. La classe 3^B invece ha rappresentato l’eroina tragica di William Shakespeare, Giulietta, narrata in una veste diversa, che evidenzia carattere, determinazione e forza decisionale. La giovane Capuleti non è solo innamorata del rampollo della famiglia che le è nemica, ma è anche e soprattutto una ragazzina intraprendente, determinata e coraggiosa come poche, ed è in questa forza che sta la sua grandezza. Inoltre, sulle note di “Another Love” una coreografia per riflettere insieme sul significato dell’amore contro ogni violenza di genere e ricordare la giovane Masha Amini, morta un anno fa in Iran. Questo brano è diventato la colonna sonora di un potente gesto di protesta digitale, utilizzato da molte donne come sottofondo mentre si tagliano una ciocca di capelli o riprendono le manifestazioni di protesta per strada in tutto il mondo.

La partecipazione alla “Notte dei Licei” delle classi terze della scuola secondaria di I grado di Saline J. si conclude con il canto a cappella” Le ragazze” dei Neri per caso, eseguito da tutti gli alunni riuniti sul palco.

Anche in questo evento che rappresenta un inno festoso alla classicità, gli studenti dell’istituto si sono distinti positivamente, dimostrandosi impegnati e soprattutto animati da vitalità e passione.