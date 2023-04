Fonte: unsplash.com

La disfunzione erettile, indicata comunemente con l'acronimo DE, è l'inabilità di giungere e reggere un'erezione che sia giusta per effettuare un qualsiasi rapporto sessuale. Si stima che circa 1 maschio adulto su 10 soffra di ED a lungo termine. In Italia quasi il 40% di chi ha superato i 50 anni è affetto da DE, ma non bisogna pensare erroneamente che sia una "patologia" prettamente per chi ha raggiunto un'età avanzata, infatti ne soffrono con una certa frequenza, che va aumentando dopo la pandemia, pure i ragazzi più giovani, in particolar modo se soffrono o sono tendenti ad avere malattie cardiovascolari. Infatti è errato pensare che l'erezione sia dovuta solo a fattori che coinvolgono le zone erogene, malattie al cuore, al cervello o ai muscoli, oltre a malattie psicologiche possono causare la DE.

Ma ora vediamo nello specifico in cosa consiste la DE

IN COSA CONSISTE LA DISFUNZIONE ERETTILE

La DE come detto consiste nell’incapacità di ottenere o mantenere un’erezione. A volte viene definita con il termine “impotenza”, ma ora tale termine è caduto quasi in disuso. La DE la possiamo dividere in due tipi: occasionale o frequente. Vediamo in cosa consistono:

L’ED occasionale non è raro. Molte persone ne soffrono durante periodi di stress o come risultato di un cambiamento alimentare o di stile di vita.

L’ED ripetuto, nondimeno, può essere un segno premonitore di problemi di salute che richiedono cure, come detto in precedenza può essere correlato a malattie cardiache. Ma può anche indicare difficoltà emotive o relazionali che potresti voler affrontare con un professionista. L’ED psicologico è molto frequente negli uomini ed è troppo spesso ignorato

LE CAUSE DELLA DE?

L’erezione si ha nel momento in cui il sangue riempie i vasi sanguigni presenti nel pene. In modo regolare, nel momento in cui un uomo prova eccitazione sessuale, i vasi sanguigni, il tessuto muscolare, le fibre nervose e gli ormoni agiscono in modo simultaneo per avere un’erezione. I sintomi di DE si possono verificare nel momento in cui tale processo viene interrotto o non viene eseguito nel modo corretto. Certuni uomini mostrano sintomi solo in maniera occasionale. Per altri, i segnali sono continui e disturbano con le relazioni sessuali.

La DE può essere originata da diversi fattori, tra cui:

Patologie vascolari: L’affluenza di sangue verso il pene può interrompersi o restringersi per colpa di malattie vascolari come può essere ad esempio l’aterosclerosi che consiste in un indurimento delle arterie.

Disturbi neurologici come ad esempio la sclerosi multipla: I nervi che trasmettono impulsi verso il pene possono essere danneggiati da ictus, diabete o altre cause.

Stati psicologici: Questi possono essere di vario tipo e possono includere stress, depressione, mancanza di stimoli e ansia da prestazione.

Trauma: Un infortunio potrebbe contribuire ai sintomi della disfunzione erettile, e potrebbe portare anche a stati psicologici che influenzano l’erezione.

Malattie croniche: Certi farmaci possono causare DE. Anche le cure per il cancro alla prostata, alla vescica e al colon possono essere elementi che partecipano alla DE.

DIAGNOSTICARE LA DE

Per diagnosticare la DE, il tuo medico curante potrebbe aver bisogno solo di farti alcune domande ed effettuare un esame fisico. Ma come detto le cause di una DE sono molteplici e per avere la certezza che non dipenda da malattie più gravi il medico potrebbe richiedere esami aggiuntivi e specifici, come:

Analisi del sangue: Un esame del sangue può agevolare il medico a cercare e trovare segni di diabete, basso livello di testosterone o altri problemi, come malattie epatiche o renali.

Test delle urine: Un test delle urine può cercare marcatori di diabete.

Esame psicologico: Il tuo medico potrebbe selezionarti per la depressione o un altro disturbo di salute mentale che potrebbe essere collegato ai sintomi della disfunzione erettile.

La disfunzione erettile come abbiamo visto potrebbe non essere un problema isolato ma coinvolgere varie parti del nostro organismo e potrebbe indicare malattie più gravi. Per questo sarebbe meglio affrontare il senso di vergogna che spesso si associa a questo problema per essere sicuri di non avere ulteriori patologie.