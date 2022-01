La direzione sanitaria del GOM propone la chiusura delle scuole per 2/3 settimane “in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati”. Così si legge nel documento con protocollo n. 420 del 7 gennaio 2022.

Si legge, “l’attuale andamento dei numeri di contagi legato al Covid-19, è in crescita e la pressione sull’Ospedale può divenire insostenibile”. E per questo si chiede la chiusura delle scuole indirizzata al Sindaco ff della città Paolo Brunetti, al presidente della Regione Calabria e Commissario ad acta del Piano di rientro, Roberto Occhiuto.