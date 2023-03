DI CLEMENTE CORVO

Questa mattina la Direzione del Circo Donna Orfei, in collaborazione e nella persona del proprio organizzatore Clemente Corvo, ha protocollato presso il Comune di Gioia Tauro una nuova richiesta, relativa ad un nuovo invito a tutte le Associazioni di Gioia Tauro, per la partecipazione allo spettacolo del Circo Donna Orfei con una nuova data che sarebbe giovedì 23 Marzo ore 17, 30, Visto l’inconveniente che si è verificato in data 15 marzo scorso.

Il Sindaco e tutta l’ Amministrazione, scusandosi per tale svista e contenti della sensibilità dimostrata ancora una volta dalla Direttrice Artistica Donna Orfei, dalla Direzione della Famiglia Medini e dal suo organizzatore responsabile Clemente Corvo, lì ringrazia, per aver riproposto lo spettacolo alle Associazioni Gioiesi che lavorano costantemente e quotidianamente nel Sociale.