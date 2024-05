Un appello che ha il sapore della denuncia contro l’alta velocità che alcuni automobilisti come anche centauri percorrono una strada sita nella Contrada San Pietro a Cittanova.

Quello che chiede è di porre rimedio alla difficile situazione annosa prima che succeda qualcosa di pericoloso con conseguenze ben più gravi, finanche, senza essere drammatici, ci dovrebbe scappare il morto.

Quello che chiede il cittadino di Cittanova, facendo appello alle istituzioni cittadine, è oltre all’invito di moderare la velocità per chi la percorre anche che vengono presi provvedimenti seri per impedire che una strada rurale si trasformi in una pista di “Formula 1”.