La DDA nell’operazione “Spes contra Spem”, apre un sospetto inquietante: la potente cosca degli Avignone, per chi ha votato alle ultime amministrative di Taurianova? Ne parleremo venerdì 11 giugno alle ore 18 nello speciale “L’Affondo” sulla pagina Facebook di Approdo Calabria e sul sito giornalistico.

Sarà nostra ospite per approfondire la questione anche l’ex vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia e attuale presidente dell’associazione “Risveglio Ideale”, on. Angela Napoli.