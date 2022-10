“La Corte D’Appello di Catanzaro in accoglimento delle tesi difensive proposte dall’avvocato Graziano Di Natale e dall’Avv. Francesco Grossi, ha statuito la trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in contratto subordinato a tempo indeterminato dei lavoratori dell’ex Consorzio Sibari Crati e la conseguente immediata presa in servizio presso il Consorzio Bacini del Meridione”. Esprime soddisfazione, Graziano Di Natale, già vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta, nel corso di una nota stampa che così prosegue: “Si tratta -sottolinea- di una vittoria per tanti lavoratori e lavoratrici che hanno visto riconosciuto un loro sacrosanto diritto”. L’esponente politico entra nel merito della sentenza ed afferma ancora: “Sono in parte rammaricato. Ad oggi – infatti – le sentenze sono state eluse dal Consorzio di Bonifica ‘Bacini del Meridione’ poiché abbiamo notificato gli atti senza avere nessuna risposta. È davvero troppo. Bisogna tutelare i dipendenti, senza vessarli oltremodo”. Di Natale lancia l’ennesimo accorato appello alla Regione Calabria: “È necessario che la massima istituzione calabrese intervenga per far rispettare un giudicato che riconosce un diritto ai calabresi. Bisogna essere consequenziali sul territorio, nei fatti, a quanto si sostiene con le parole. La politica deve intervenire.

A tal fine -conclude- insieme all’Avv. Grossi abbiamo chiesto un incontro urgente all’Assessore Regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo”.