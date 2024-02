Un prestigioso incarico per l’Autostrasporti Sainato di Roberto Sainato. L’impresa specializzata in trasporti internazionali di opere d’arte è stata scelta per trasportare, in un tour nazionale, la Coppa Davis (la famosa insalatiera d’argento) vinta dalla squadra di Tennis italiana.

L’importante azienda, con sede legale a Roma, è diretta dall’imprenditore calabrese Roberto Sainato, figlio della palmese Concetta Petitto.

La Coppa Davis ha fatto tappa in questi giorni al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la squadra italiana di Coppa Davis al gran completo per celebrare con loro la vittoria ottenuta a Malaga il novembre scorso, la seconda della storia del tennis italiano dopo quella vinta in Cile nel 1976.

Il prezioso trofeo, del valore economico di 600mila Euro, giungerà il 27 maggio prossimo a Reggio Calabria.

L’azienda di Autotrasporti vanta una lunga esperienza nel settore, collaborando con i più importanti musei e istituzioni. Roberto Sainato fin dalla giovanissima età ha preso le redini dell’impresa di famiglia, rendendola oggi una realtà affermata e ricercata.