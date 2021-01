La consigliera Iati’: “Non partecipo al voto per eleggere i consiglieri metropolitani”

Alla luce dalla conferma delle elezioni per il rinnovo del consiglio metropolitano della città di Reggio Calabria, avvenuta ieri sera da parte del Sindaco Falcomatà, la consigliera Iatì esprime, come sempre entrando nel merito, la propria posizione, quale forza di opposizione severa, vera e costruttiva.

La situazione pandemica in corso non consente lo svolgimento delle elezioni in totale sicurezza, come da parere del CTS e del ministro per gli affari regionali e le autonomie Boccia.

Pertanto, la consigliera Iatì comunica formalmente che, stante il mancato rinvio delle stesse, domenica 24 gennaio si vede costretta a non recarsi alle urne, rinunciando al proprio diritto-dovere di voto.

La consigliera Iatì intende inoltre chiarire che non ci sarebbero comunque stati i presupposti per esprimere una consapevole preferenza.