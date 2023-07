La Commissione regionale pari opportunità, presieduta dalla prof.ssa Anna De Gaio, nel corso della seduta del 21 luglio u.s., grazie anche alla mediazione della coordinatrice dell’area di Catanzaro, dott.ssa Daniela De Blasio, ha avuto occasione di audire la dott.ssa Simona Caracciolo, Responsabile Osservatori, Ricerche e Statistiche di ACL, e l’arch. Danila Callea, amministratrice di ERGO Srl, società specializzata nei servizi di controllo, verifica e certificazione di Sistemi di Gestione, accreditato presso ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento.

L’incontro ha avuto lo scopo di discutere e approfondire le modifiche, che hanno introdotto la certificazione della parità di genere, apportate dalla legge n. 162/2021 al Codice per le pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006). Questa certificazione è finalizzata ad attestare, su base volontaria, le politiche e le concrete misure adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere al loro interno.

La certificazione della parità di genere si concentra su diversi aspetti, tra cui le opportunità di crescita in azienda, la parità salariale per mansioni equivalenti, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità e rappresenta un passo decisivo nella promozione dell’uguaglianza di genere e nella creazione di ambienti di lavoro inclusivi ed equi.

Nel corso dell’audizione, le Commissarie hanno avuto l’opportunità di approfondire l’esperienza di ERGO Srl nell’implementazione di politiche di parità di genere e di condividere best practice e competenze. La collaborazione tra la Commissione e organizzazioni come ERGO Srl è fondamentale per sensibilizzare le aziende verso una cultura di maggiore inclusione e per promuovere al proprio interno l’adozione diffusa di politiche di parità di genere.

La Commissione continuerà a svolgere un ruolo attivo nella promozione e nella diffusione della certificazione della parità di genere, anche in attuazione del protocollo siglato nelle scorse settimane tra la CRPO, ACL ed Anpal Servizi, collaborando concretamente con organizzazioni come ERGO Srl che si impegnano investendo quotidianamente la loro attività nel raggiungimento di obiettivi di uguaglianza di genere.