Vince e convince la Cittanovese alla primo impegno ufficiale della stagione. Nel match valevole per il primo turno della Coppa Italia di serie D i giallorossi locali si sbarazzano del San Luca con un netto 5-1. Nonostante i pochi giorni di preparazione una gara ben giocata dalla Cittanovese con buone trame di gioco e spunti interessanti. Per onore di cronaca dopo una rete annullata e un fuorigioco non visionato dal direttore di gara, quasi allo scadere della prima frazione nel giro di sessanta secondi, arriva il doppio vantaggio targato Carubini e Giannaula. La seconda frazione è analoga alla prima , locali alla ricerca del tris che arriva puntualmente ancora con Giannaula. A risultato acquisito diversi i rodaggi per i due tecnici ; la Cittanovese dilaga ancora con Baggini e Fazio , nel mezzo la rete della bandiera ad opera di Leveque.