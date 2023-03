La cittanovese perde lo spareggio salvezza con la Maraglianese. Adesso ci vuole uno shock all’ambiente per sperare nel miracolo

Sono sei le partite per la chiusura del campionato di serie D del girone I. Forza e coraggio per raggiungere l’impossibile

Una impresa difficile per i ragazzi del presidente Guido Contestabile raggiungere i play out. Nella vita come nel calcio non bisogna mai mollare la presa. La speranza è ultima a morire. Ci vuole uno shock a tutto l’ambiente calcistico della cittanovese, tutti si devono mettere in discussione , non ci sono postazioni assegnate, rincuarare l’ambiente adesso deve essere una priorità assoluta . La sconfitta con la Mariglianese deve essere uno spartiacque. Il presidente Contestabile, persona e professionista di livello eccelso deve dare la carica alla squadra ai tifosi per tentare l’impossibile. Se tutti remano nella stessa direzione …il miracolo può avvenire. Ci vogliano scelte coraggiose per salvare la serie D, conquistata con sacrifici e sudore negli anni.