La cittanovese del mister Fanello e del presidente Contestabile ottiene una vittoria straordinaria a Paterno’ . I calabrese vincono per 3 a 1 con un super Toto’ Crucitti. Due gol per il forte centrocampista il terzo gol lo segna boscaglia. Dunque la cittanovese con il cambio di allenatore sta dimostrando di avere una marcia in piu, indispensabile per raggiungere la salvezza .