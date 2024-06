Sono stati completati i lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale della “Sp93 Riace-Camini”. L’intervento è stato realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, tramite i fondi di Protezione Civile con un importo lavori di 402.312,54 euro.

I lavori rappresentano un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture stradali dell’area. I lavori effettuati hanno incluso: realizzazione di una paratia su pali per una lunghezza di circa 60 metri, l’installazione di una nuova condotta per il deflusso delle acque piovane, la messa in sicurezza della scarpata tramite inserimento di gabbioni e rimodellamento della scarpata, la realizzazione di un nuovo manto stradale per il tratto interessato, l’installazione della nuova barriera stradale.

Gli interventi, programmati dal settore Viabilità di Palazzo Alvaro, su indicazione del sindaco Giuseppe Falcomatà e del vicesindaco con delega alla Viabilità Carmelo Versace, sono stati progettati e realizzati con “l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e durabilità della SP93, una delle arterie principali che collega Riace e Camini, facilitando il traffico locale e promuovendo lo sviluppo economico della zona”.