La città di Soverato si prepara a vivere un’estate ricca di eventi. Tra spettacoli, musica, sagre e intrattenimento, la perla dello Ionio offrirà occasioni di svago a grandi e piccini con un nutrito cartellone di appuntamenti messo in piedi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Vacca, insieme al vicesindaco Emanuele Amoruso e alle associazioni del territorio, che si è aperto nei giorni scorsi con la Festa della Bandiera Blu per proseguire, nella giornata odierna, con il “Vintage Fest” a cura di Calabria Comunication, nella piazzetta degli Angeli sul Lungomare Europa. E ancora, la danza sarà protagonista con gli spettacoli “Dancing queen” dell’associazione Shall we dance, “All’altezza dei sogni” di New Talent e “This is us” di Ater Ballet, rispettivamente il 6 luglio, il 13 luglio e il 25 agosto.

Spazio anche allo sport con il Torneo di calcio e basket “Seven cup” dal 15 luglio al 2 agosto al campo Nunzio Marino e il trofeo Amici di Ambra il 12 e 13 agosto. Non mancheranno inoltre i grandi nomi del panorama nazionale come Morgan, Morelenbaum quartett, Hiromi’s Sonic Wonder, Vinicius Cantuaria, Massimo Ranieri, che si esibiranno rispettivamente il 16, 17 e 18 luglio e il 4 e 21 agosto nell’ambito di Armonie d’arte Festival.

E ancora Fabio Concato e Uccio de Santis il 16 e 22 agosto a cura di Festival d’Autunno. Ma l’estate soveratese renderà omaggio anche alla Pietà di Antonello Gagini con la proiezione del docufilm “La pietà. La più bella ed eccellente” narrata da Marco Bonini il 21 luglio nella sala consiliare del palazzo di città. L’associazione Gioie di Calabria proporrà invece il 25 luglio un interessante momento sulla ceramica calabrese in piazza Maria Ausiliatrice.

Anche il borgo antico della città farà da cornice ad alcuni suggestivi appuntamenti come la “Festa nel borgo” e “Chianu sotto le stelle” il 28, 29, 30 e 31 luglio con Francesco Loccisano, Radici sonore e Gray e la sagra di mezza estate con i Korabattenti il 12 agosto.

Ad aprire il mese di agosto ci penserà invece il consueto appuntamento con “Note fra le onde” che quest’anno raddoppia con i concerti di Salime Quartet e Francesco Miniaci, il primo e il 2 agosto. Il festival di scrittura femminile “Donna, vita e libertà”, a cura di Bds Soverato, avrà luogo dal 2 al 4 agosto nella piazza cittadina, insieme alla degustazione della patta di Decollatura su iniziativa della Proloco.

Illuminismo e obre cinesi animeranno il lungomare Europa il 5 agosto, giorno 6 invece il tradizionale appuntameto con “alba a Soverato” e la sera invece arriverà Teo Teocoli con “tutto Teo”. Per gli appassionati di tango l’8 agosto , torna l’appuntamento a cura della palestra Exedra; Gianni Mazza in concerto il 9 agosto e a seguire, giorno 10, la sagra del pesce azzurro a cura del Corsaro blu. La città si prepara inoltre a rivivere l’attesissimo appuntamento dell’11 agosto con la festa di Maria SS di Portosalvo.

L’associazione Novecento proporrà poi le Filippiche con Filippo Caccamo il 13 agosto e Biagio Izzo in Esseoesse il 17. Il 13, il 17 e il 30 agosto sarà la volta di Book talk con Pietro Melia che intervisterà Paolo Toscano, Enrico Bellavia, Lucio Luca e Sergio Rizzo; il 14 Rino Gaetano Band. E ancora, dal 16 al 19 agosto prima edizione di Azzurro food e berr Festival a cura di Eventi solidali. Musica e divertimento grazie all’associazione Commercianti invece il 18 agosto con la seconda edizione della Corrida; il 19 agosto concerto itinerante di Ottopiù street band. Anche la musica emergente avtà il suo spazio con la rassegna Mvm Summer Fest il 24 agosto. A chiudere il ricco cartellone ci penseranno Davis Muccari e i Cugini di Campagna nelle serate del 13 e 14 settembre in piazza Cardillo a Soverato superiore in onore di SS Maria Immacolata.