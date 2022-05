DI CLEMENTE CORVO

Non solo la Città di GIOIA TAURO, ma l’intera PIANA domani alle ore 16. 00, presentI al Luigi Razza di Vibo Valentia, per aiutare la GIOIESE , che nella partitissima dell’anno contro L ‘ AMANTEA, giocherà la finale spareggio per la promozione in ECCELLENZA . La tribuna del Luigi Razza, questo è il settore che è stato destinato dalla Lega alla Gioiese, sarà certamente completa in tutti i suoi ordini di posti, sarà uno scenario tutto VIOLA . La Gioiese, con grande concentrazione e con grande determinazione da ormai un mese si è preparata per questa importantissima sfida, vuole riconquistare ciò che Mister Graziano Nocera, il suo capitano Domenico Stillitano e tutta la squadra avevano già MERITATAMENTE CONQUISTATO ALLA FINE DEL CAMPIONATO . ” IL DIRITTO DI GIOCARE IL PROSSIMO CAMPIONATO IN ECCELLENZA!