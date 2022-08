La città di Catanzaro esprime tutta la sua solidarietà e la sua vicinanza a Davide Ferrerio e ai suoi familiari per la brutale aggressione che il giovane bolognese di origini calabresi ha subito a Crotone mentre si trovava in vacanza. Un atto di intollerabile inciviltà che condanniamo e che auspichiamo venga severamente punito al più presto. A Davide gli auguri più sinceri perché possa rimettersi il più rapidamente possibile e la speranza che non coltivi mai dubbi su una regione, la nostra, che nulla intendere avere a che spartire con la violenza di un singolo. La Calabria è e vuole rimanere altro da chi colpendo un ragazzo ferisce con lui un’intera regione.

Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro