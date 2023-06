L’Associazione “Città degli Ulivi” esprime ferma condanna per il vile atto intimidatorio che ha colpito nelle scorse ore il Sindaco di Villa San Giovanni avv.ssa Giusy Caminiti. Un gesto inqualificabile, figlio di una sottocultura della paura e della prevaricazione che la stragrande maggioranza dei calabresi combatte giornalmente attraverso il lavoro e l’impegno civico. L’auspicio è che in tempi brevi si possa fare piena luce sull’accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili del gesto. In questo senso, da parte dell’Associazione è piena la fiducia nell’operato di Magistratura e Forze dell’Ordine, che costantemente operano per la sicurezza e il futuro di questa terra. Al Primo Cittadino Giusy Caminiti, alla sua famiglia e ai suoi collaboratori, la piena solidarietà di “Città degli Ulivi”, nella consapevolezza che nessuno squallido tentativo di intimidazione potrà fermare il percorso amministrativo e di legalità avviato per il bene dell’intera comunità villese. Siamo certi che il suo coraggio e la sua perseveranza contribuiranno a costruire un futuro migliore per la città di Villa San Giovanni, nel quadro di una Calabria capace di affrontare sfide strategiche per il suo sviluppo e il suo benessere.

L’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi”

Il Presidente dell’Assemblea

Giuseppe Zampogna

Il Presidente del Comitato Direttivo

Francesco Cosentino