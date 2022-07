Importante riconferma per la Cinquefrondese che vedrà ancora tra le sue fila Vincenzo Attisano.

Centrocampista classe ’88, dotato di grandi doti fisiche e tecniche, Attisano si appresta a cominciare la sua quinta stagione consecutiva con la casacca biancoceleste.

Arrivato nella stagione 2018/2019, è stato tra gli assoluti protagonisti della cavalcata che ha portato la Cinquefrondese in Promozione.

“Ormai Cinquefrondi e la Cinquefrondese sono la mia seconda casa – dichiara Attisano – ringrazio la società per avermi dato ancora fiducia e spero di ripagarli al meglio sul campo. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione con il nuovo mister e i miei nuovi compagni sperando di toglierci insieme delle belle soddisfazioni.”