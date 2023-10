Di LL

La cardiologia di Polistena si appresta a diventare la prima in Calabria nella cardiostimolazione. Rispetto al 2022 oltre il 75% di interventi chirurgici ed ancora mancano alcuni mesi per chiudere l’anno…

Diretta dal primario Amodeo per qualche manager sanitario doveva essere rimosso…anzi mandato in pensione al di là della sua volontà. Lascio alla vostra immaginazione il destino della cardiologia…

La Calabria fanalino di coda in quasi tutti i settori strategici della economia, lo si deve anche ad una classe politica assente, anzi interessata al mantenimento del proprio orticello di potere a discapito della qualità del servizio. La sanità impegna oltre il 70% del bilancio regionale. Miliardi di euro per avere una sanità da quarto o quinto mondo…d’altronde la stragrande maggioranza dei calabresi lascia la Calabria per recarsi al centronord per curarsi. Un salasso economico per le famiglie calabresi. Ecco spiegato perché il 60% dei calabresi non si reca più a votare. La gran parte dei politici vivono di favoretti nella sanità calabrese, a tanti di loro non interessa un bel nulla della qualità del servizio offerto. Succede in Calabria… a dirigere un reparto di oncologia c’è un radioterapista…A Polistena per sostenere il cardiologo Amodeo si è arrivati a processo. Si a processo per aver difeso la cardiologia…una vergogna per un Paese normale. Oggi il reparto della cardiologia diretto dal primario Amodeo è un fiore all’occhiello della sanità calabrese. Per sancire che il clima è cambiato si punta sulla qualità dei medici, il caso dell’ex primario di Locri andato in pensione con la quota 100 rientra in servizio dopo la chiamata del direttore generale dell’Asp la dott. DI Furia e del dott. Amodeo. Per ritornare in servizio il dott. Mario Spanò accetta ben volentieri di fare l’aiuto al primario Amodeo. Dietro tutto ciò vige un progetto di qualità della cardiologia di Polistena farla diventare leader nella Cardiostimolazione. L’ospedale di Polistena cresce grazie alla testardaggine di pochi. Per arrivare a questo risultato lacrime e sangue…adesso godiamoci i numeri oltre il 75% degli interventi chirurgici nella branca della Cardiostimolazione rispetto all’anno 2022. Significa a chiusura anno il 100% in più. Primo passo per rafforzare la cardiologia adesso ci vuole una svolta con l’emodinamica…non ci sono scuse…diversamente pronti a scendere in piazza per difendere la libertà di avere una buona sanità.