La Capitale italiana del libro 2024, la calabrese Taurianova, oggi, mercoledì 10 aprile sarà protagonista al Bologna Children’s Book Fair, la 61esima Fiera del Libro per Ragazzi. Il Sindaco Rocco Biasi incontrerà giornalisti, autori e agenti esteri nello spazio culturale della casa editrice di Belvedere Marittimo Coccole Books che nei giorni scorsi ha siglato un importante accordo con il Presidente degli editori cinesi.

L’importante intesa è stata sottoscritta tra Ilario Giuliano e Xiong Chi, presidente della Jiangxi Education Publishing House e prevede per i prossimi 5 anni la reciproca pubblicazione in Italia ed in Cina di titoli nelle due lingue, oltre a scambi culturali e commerciali, tramite l’agenzia cinese Niu Niu culture che rappresenta in Cina la storica Casa editrice per ragazzi di Belvedere Marittimo.

L’esperienza editoriale, unica in Calabria e tra le poche al Sud Italia, guidata da Daniela Valente e Ilario Giuliano, è stata invitata in Cina per raccontare il percorso ventennale nel corso di un seminario all’Università di Pechino destinato agli studenti di letteratura per ragazzi.

Coccole Books, che in questa tre giorni di firmacopie e presentazione di libri ha riscosso e sta riscuotendo grande interesse di pubblico, ha inoltre confermato e perfezionato la collaborazione con l’Accademia Drosselmeier, il Centro Studi di Letteratura per Ragazzi, Scuola per librai e giocattolai di Bologna.

L’occasione è stata offerta dall’inaugurazione della personale che raccoglie tutti i pictures books di Davide Calì, fumettista, illustratore ed autore, tra le firme di Coccole Books che all’interno della mostra è presente con i due titoli VOTA LUPO! e MON PETIT PAPA. L’esposizione UN MARE DI STORIE: DAVIDE CALÌ è stata inaugurata ieri (martedì 9) e sarà ospitata fino al 26 maggio al Museo Archeologico civico della Città dei portici.