“Il porto di Gioia Tauro non può essere un sito a sé stante: l’innovazione, orientata allo sviluppo, mira alla riscoperta del rapporto che lo lega al territorio”.

La candidata in consiglio comunale e coordinatrice di Forza Italia giovani Gioia Tauro, nella lista di Forza Italia della candidata Sindaco Scarcella, Domenica Speranza, in una nota illustra il suo progetto di rivalutazione del legame tra porto e sviluppo economico del territorio.

“Vogliamo intensificare il rapporto tra Gioia Tauro e il business legato al porto, intercettando i flussi che provengono dalle attività portuali (convegni, congressi) per creare una crescita capillare che incida profondamente sul tessuto socioeconomico, favorendo le strutture e le attività commerciali gioiesi” afferma la candidata.

“Porto e logistica sostengono la struttura portante, ma la nostra idea si allarga a macchia d’olio puntando su un modello di crescita di economia del mare che, attraverso lo scalo, si estenda nel territorio” prosegue Speranza.

“Il porto di Gioia Tauro rappresenta un asset di crescita e sviluppo sempre più strategico e la connessione tra tutti gli attori coinvolti deve essere sempre più forte: per farlo, coinvolgeremo i tanti operatori gioiesi del settore, per trasformare Gioia Tauro in una meta sempre più attrattiva ed accogliente” conclude la candidata.