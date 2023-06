Diffondere sempre più la lettura precoce e l’ascolto della musica in famiglia nei primi anni di vita per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino.

Questi gli obiettivi che si propongono i sempre più numerosi operatori e volontari che aderiscono ai programmi nazionali “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”.

Il 18 giugno, per la prima volta in Calabria, nella splendida cornice del Castello Ruffa di Scilla, i coordinamenti regionali di quelli che sono ormai riconosciuti come i più importanti e consolidati programmi nazionali di promozione della lettura e della musica in età precoce in famiglia hanno promosso, con la collaborazione attiva di tutti i gruppi locali sparsi sul territorio calabrese, una giornata dedicata ad operatori, volontari, enti pubblici e privati e famiglie per confrontarsi sulla missione di Nati per Leggere e Nati per la Musica e sul ruolo fondamentale del rapporto con il territorio e la comunità educante.

Entrambi i programmi, promossi a livello nazionale dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del bambino di Trieste, sono orientati a tutelare e difendere il diritto di ogni bambina e bambino a essere protetto non solo dalla malattia e dalle violenze ma anche dallo svantaggio socio – culturale e dalla povertà educativa.

La giornata, realizzata con il patrocinio del Comune di Scilla, sarà caratterizzata dalla presentazione delle realtà territoriali attraverso la narrazione delle numerose “buone prassi” operate nel territorio regionale.

Dopo i saluti istituzionali della Commissione Straordinaria del Comune di Scilla, a presentare la “grande famiglia” di Nati per Leggere e Nati per la Musica saranno i referenti regionali dei coordinamenti: Tiziana Scarcella, referente AIB Nati per Leggere, Rita Emanuela Galvagno, referente NpM e il pediatra Domenico Capomolla, referente ACP per entrambi i programmi.

Il dibattito sarà arricchito dal prezioso contributo di Antonella Provenzano in rappresentanza del Centro per la Salute del Bambino, di Carla Sorgiovanni rappresentante Save the Children Calabria e di Giuseppe Raiola, Presidente Unicef Calabria.

Negli spazi esterni al castello operatori e volontari dei due programmi, in collaborazione con le educatrici di “Un Villaggio per Crescere” di Bagaladi, proporranno letture, musica e attività dedicate alle famiglie e ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.

La seconda parte della giornata prevede un’interessante opportunità di formazione, rivolta a volontari ed operatori, attraverso la presentazione della “Guida bibliografica NpL. Una guida per genitori e futuri lettori”, a cura di Alessandra Stabile e Ida Triglia, componenti dell’Osservatorio editoriale Nati per Leggere.