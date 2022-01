Ancora zona gialla per altri 15 giorni in Calabria, così prevede l’ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui si prevede il passaggi in giallo anche di Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle D’Aosta.

La diffusione del Covid-19 in Calabria resta particolarmente grave, con un numero di contagi elevato e la pressione sulle strutture ospedaliere per i continui ricoveri.