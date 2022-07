Le temperature seppur alte in questi giorni sono state benevole durante la notte anche per la mancanza di umidità, ma nel fine settimana ritorna il grande caldo con lo spostamento verso Est dell’anticiclone africano, tutta la Calabria sarà interessata con un clima rovente almeno fino a fine mese.

Secondo le previsioni a partire da sabato e domenica prossimi, avremo un innalzamento delle temperature intorno ai 35-36°C e in alcuni casi si sfioreranno anche i 41°C.

Ma ad aumentare la sensazione di caldo sarà l’afa con l’aumentare dell’umidità e le zone maggiormente interessate saranno quelle della fascia joniche rispetto alle tirreniche.