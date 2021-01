In attesa dell’Ordinanza sul rientro a scuola annunciata via social (come al solito tra follower e “accoliti” dell’ultima ora) dal Presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, e che sta creando non poca confusione tra docenti e alunni. Da lunedì si potrà pranzare al ristorante, prendere un caffè al bar, anche seduti ai tavoli con un massimo di quattro persone e sempre fino alle 18. Poi è attivato il servizio di asporto o consegna a domicilio. Resta sempre il coprifuoco dalle 22 alle 5.

La nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza entra in vigore lunedì, nonostante nelle ultime due settimane le nuove fasce fossero sempre entrate in vigore a metà del weekend.

Una sorta di condizione temporale che ha indotto in errore molti proprietari di bar, ristoranti e il mondo del commercio, convinti che da domenica si potesse riaprire ai clienti e invece occorre rimandare di 24 ore.

Il giorno festivo è escluso.

Ordinanza del Ministro Speranza, consentita per il calo dell’indice Rt pari a 0.81 anche se permangono molti dubbi sia dal punto di vista della tracciabilità dei contagi in quanto in alcuni centri, nei loro bollettini dichiarano zero contagi, ma per via social, oramai un secondo bollettino, si scoprono dei nuovi contagi lo stesso giorno, ma questo è un mistero cui siamo abituati da tempo.

Lo stesso Ministro ha anche avvisato che qualora i contagi dovessero aumentare, si ritornerà ad uno scenario più rigido nelle restrizioni. In ogni caso, si consiglia sempre la precauzione nei comportamenti, ma soprattutto cercare di mettere da parte le incoscienze, soprattutto quelle degli adulti, a beneficio di tutti.

(GiLar)