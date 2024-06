Di GiLar

Una lettera di ringraziamento al personale della Chirurgia generale dell’Ospedale di Polistena da parte di Alfredo Distilo che, nonostante gli avessero consigliato di operarsi in una struttura al Nord ha deciso di farlo nel Nosocomio della Piana.

In particolare Distilo ha ringraziato il dottore cubano Asbel Diaz, detto “U cubanu” così scrive nella sua lettera di ringraziamento, ma soprattutto anche il primario del reparto ovvero il dott. Anastasio Palmanova.

Un intervento di alta chirurgia eseguito appunto dai medici Palmanova e Diaz, non semplice in quanto si è trattato dell’asportazione di un tumore al colon, intervento durato oltre cinque ore, e il tutto è stato fatto in laparoscopia senza aprire l’addome, “non c’è bisogno di andare al Nord per questo intervento perché lo eseguono anche all’Ospedale di Polistena”.

Distilo scrive nella sua lettera di ringraziamento che alcuni gli avevano detto che “se si facesse operare a Polistena non sarebbe uscito vivo”, ma che invece da quello che racconta il paziente, è tornato a casa soddisfatto delle cure, della professionalità non solo medica, ma di tutto il personale della Chirurgia generale di Polistena.

Distilo scrive di aver ricevuto tanto affetto e di aver visto un reparto eccellente anche dal punto di vista della professionalità come quella degli infermieri, delle Oss, e anche del personale della pulizia.

Alfredo Distilo ci tiene a far sapere che, “è importante che tutti sanno che il mio serio problema è stato risolto a Polistena”.

La “Buona Sanità” anche contro chi vorrebbe affossare il Nosocomio di Polistena che seppur con mille difficoltà riesce a trarre il meglio della sua professionalità salvando spesso vite umane, purtroppo fa sempre più notizia la cosiddetta “malasanità”, ma c’è anche l’altro lato della medaglia dove ci sono medici, infermieri e personale sanitario di altissima professionalità, in ogni reparto all’interno dell’Ospedale di Polistena.

