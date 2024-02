Dopo la tragedia di martedì notte a Rosarno, dove hanno perso la vita i due fidanzati Francesco Giovinazzo e Gessica Muià, c’è una bella notizia, il ventenne Francesco Giovinazzo cugino di una delle due vittime, si è risvegliato dal coma.

Come riporta la Gazzetta del Sud, il ragazzo “ha chiesto un bicchiere d’acqua ai medici della Rianimazione del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria”.

Per le sue condizioni ancora gravi, Francesco non ha potuto bere, alcuni organi sarebbero stati compromessi a causa dell’impatto violento durante l’incidente, ma ci sono segnali incoraggianti, per cui il ragazzo ancora in stato di choc potrebbe presto essere trasferito nel reparto di Ortopedia.